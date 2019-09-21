Правительство Гонконга осудило действия радикальных протестующих

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство Гонконга решительно осудило действия радикальных протестующих, устроивших беспорядки во время акции, сообщает телерадиокорпорация Правительство Гонконга решительно осудило действия радикальных протестующих, устроивших беспорядки во время акции, сообщает телерадиокорпорация RTHK

В субботу в Гонконге проходила акция "Отвоюем парк Туен Мун", которая переросла в столкновения с полицейскими. Демонстранты сняли и сожгли государственный флаг и построили баррикады на дорогах. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Еще группа людей собралась у станции Юаньлан. Они заблокировали дороги и устроили поджог. Кроме того, демонстранты кидали коктейли "Молотова" в полицейскую машину. Тут полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы по меньшей мере 10 раз.

"Насильственные и разрушительные действия радикальных протестующих сегодня в Туен Муне и других районах (показывают - ред.) неуважение к законам", - цитирует RTHK слова представителя правительства.

Он отметил, что правительство решительно осуждает такое поведение и может предпринять решительные меры в отношении противозаконных действий.

"Некоторые били полицейских при исполнении, пытались отнять их табельное оружие, также кто-то умышленно растоптал и сжег государственный флаг, бросив вызов суверенитету государства", - добавил представителя правительства.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.