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РИА Новости

Правительство Гонконга осудило действия радикальных протестующих

19:24 21.09.2019
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© REUTERS / Jorge SilvaАкция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
© REUTERS / Jorge Silva
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство Гонконга решительно осудило действия радикальных протестующих, устроивших беспорядки во время акции, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В субботу в Гонконге проходила акция "Отвоюем парк Туен Мун", которая переросла в столкновения с полицейскими. Демонстранты сняли и сожгли государственный флаг и построили баррикады на дорогах. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Еще группа людей собралась у станции Юаньлан. Они заблокировали дороги и устроили поджог. Кроме того, демонстранты кидали коктейли "Молотова" в полицейскую машину. Тут полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы по меньшей мере 10 раз.
Участники акции протеста в Гонконге.
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"Насильственные и разрушительные действия радикальных протестующих сегодня в Туен Муне и других районах (показывают - ред.) неуважение к законам", - цитирует RTHK слова представителя правительства.
Он отметил, что правительство решительно осуждает такое поведение и может предпринять решительные меры в отношении противозаконных действий.
"Некоторые били полицейских при исполнении, пытались отнять их табельное оружие, также кто-то умышленно растоптал и сжег государственный флаг, бросив вызов суверенитету государства", - добавил представителя правительства.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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