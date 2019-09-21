Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T19:23Z
https://ria.ru/20190921/1558965200.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155896/12/1558961286_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_260a53d86d6e38dc1f2823331fedab63.jpg
РИА Новости

В Псковской области в ходе "Цифрового забега" провели розыгрыш телевизора

19:14 21.09.2019 (обновлено: 19:23 21.09.2019)
472
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимволика Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019"
Символика Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Победители приуроченных к переходу на цифровое вещание "Цифровых забегов" в Пскове помимо спортивных призов получили соответствующие телевизионные приставки, также участники акции могли принять участие в розыгрыше телевизора, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.
В субботу в 19 регионах, в том числе и в Псковской области, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".
Флаги с логотипами телеканалов в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019
Вчера, 15:56РИА Новости
В Вологодской области на "Цифровом забеге" провели фестиваль красок Холи
"На стартовой площадке была развернута интерактивная зона, в которой каждый желающий мог сделать снимок и выложить его в социальные сети с хештегом #переходимнацифруврегионе60. Таким образом, можно было принять участие в розыгрыше телевизора, итоги которого подведем 14 октября, в день перехода Псковской области на "цифру", — сказал руководитель регионального управления цифрового развития и связи Денис Матвеев, слова которого приводятся в сообщении.
Как отмечают власти, несмотря на дождливую погоду, в акции приняли участие более 1,5 тысячи жителей из 16 муниципалитетов региона. "За победу на каждой дистанции помимо памятных сувениров акции, кубков и наград от регионального комитета по спорту также вручались цифровые приставки", - уточняет областная администрация.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
010000
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеПсковская областьРоссия
Рекомендуем
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Стивен Вебер и Кенеша Антуан
Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
Лента
новостей
Машина полиции. Архивное фото
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI оценил подлодки "Борей", способные сделать США "необитаемыми"
Военнослужащий воздушно-десантных войск России стреляет из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 Утёс во время учений
Смерть на треноге. Самые грозные станковые пулеметы
Скорая помощь у больницы в Турции
В Анталье перевернулся автобус с россиянами
В Армении плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
Плачущая кристаллами девушка поставила армянских врачей в тупик
Роберт О'Брайен
"Крым — это Австрия" и другие откровения нового советника Трампа
Мужчина держит стопку юаней на границе Китая и Вьетнама
Китайцы покупают иностранок. Так дешевле
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Пуск крылатой ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Крылатые ракеты "Калибр" модернизировали после испытаний в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Источник: пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков
10:33Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
10:32Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"
10:20В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
10:17В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона
10:09Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных
10:00Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды
09:54В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:51ДНР готова бесплатно передать Сирии проект диспетчерской "скорой помощи"
09:39ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии
09:39Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек
09:34В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
09:29Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
09:21Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии
09:19Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии
09:17Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете
09:16Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру
09:14Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное
09:13Шойгу назвал свою главную мечту
09:12Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу
Лента новостейМолния