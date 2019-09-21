В Псковской области в ходе "Цифрового забега" провели розыгрыш телевизора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Победители приуроченных к переходу на цифровое вещание "Цифровых забегов" в Пскове помимо спортивных призов получили соответствующие телевизионные приставки, также участники акции могли принять участие в розыгрыше телевизора, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

В субботу в 19 регионах, в том числе и в Псковской области, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".

"На стартовой площадке была развернута интерактивная зона, в которой каждый желающий мог сделать снимок и выложить его в социальные сети с хештегом #переходимнацифруврегионе60. Таким образом, можно было принять участие в розыгрыше телевизора, итоги которого подведем 14 октября, в день перехода Псковской области на "цифру", — сказал руководитель регионального управления цифрового развития и связи Денис Матвеев, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечают власти, несмотря на дождливую погоду, в акции приняли участие более 1,5 тысячи жителей из 16 муниципалитетов региона. "За победу на каждой дистанции помимо памятных сувениров акции, кубков и наград от регионального комитета по спорту также вручались цифровые приставки", - уточняет областная администрация.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".