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РИА Новости

В Станице Луганской началась укладка плит фундамента временного моста

19:09 21.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители на КПП "Станица Луганская" в Луганской области. 2 августа 2019
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Местные жители на КПП "Станица Луганская" в Луганской области. 2 августа 2019. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Киев продолжает восстанавливать мост в Станице Луганской, проводятся работы по укладке плит фундамента для временного моста и сбор металлических опор, сообщила в субботу пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Ранее в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что мост в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.
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"После обследования территории пиротехниками, работники "Укртрансмоста" под разрушенной частью моста проводили работы по укладке плит фундамента для временного моста. Также они продолжили сбор металлических опор временного моста", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Как отметили в пресс-службе, также проводится подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером.
Кроме этого, пиротехники продолжили очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов, а работники райавтодора - ремонт тросового ограждения дороги и срезание деревьев и кустарников по левой обочине дороги.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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