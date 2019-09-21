В Станице Луганской началась укладка плит фундамента временного моста

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Киев продолжает восстанавливать мост в Станице Луганской, проводятся работы по укладке плит фундамента для временного моста и сбор металлических опор, сообщила в субботу пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Ранее в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что мост в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

"После обследования территории пиротехниками, работники "Укртрансмоста" под разрушенной частью моста проводили работы по укладке плит фундамента для временного моста. Также они продолжили сбор металлических опор временного моста", - сообщила пресс-служба в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, также проводится подсыпка технологической дороги камнями с одновременным планированием этой дороги грейдером.

Кроме этого, пиротехники продолжили очистку местности у дороги от взрывоопасных предметов, а работники райавтодора - ремонт тросового ограждения дороги и срезание деревьев и кустарников по левой обочине дороги.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.