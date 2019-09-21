В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе.
"С начала текущих суток враг 12 раз открывал огонь по населённым пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по селу Ленинское на юге ДНР украинские силовики четыре раза за день открывали огонь, выпустив при этом 55 мин калибром 120 миллиметров. По западу Донецка вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов и стрелкового оружия, а по населенному пункту Куликово – из вооружения БМП.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru