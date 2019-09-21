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РИА Новости

В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков

19:06 21.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе.
Боец Донецкой народной республики на учениях в Донецкой области
Вчера, 13:49РИА Новости
В ДНР считают, что ВСУ не намерены отводить силы в районе Петровского
"С начала текущих суток враг 12 раз открывал огонь по населённым пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по селу Ленинское на юге ДНР украинские силовики четыре раза за день открывали огонь, выпустив при этом 55 мин калибром 120 миллиметров. По западу Донецка вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов и стрелкового оружия, а по населенному пункту Куликово – из вооружения БМП.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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