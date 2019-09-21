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РИА Новости

Мурманчане посвятили один из стартов "Кросса нации" переходу на "цифру"

19:03 21.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчастники забега в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019" на территории СК "Долина уюта" в Мурманске
Участники забега в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019 на территории СК Долина уюта в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 21 сен - РИА Новости. Один из стартов "Кросса нации" в мурманской Долине Уюта в субботу посвятили переходу на цифровое вещание в регионе, которое состоится 14 октября, всего в забеге в столице Заполярье приняли участие около тысячи человек, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Один из стартов самого масштабного по количеству участников и географическому охвату спортивного мероприятия на территории Российской Федерации северяне посвятили переходу региона на цифровое телевидение. 14 октября Мурманская область в числе 21 субъекта России завершит переход на цифровое телевидение", - отметили в пресс-службе.
Кросс нации - 2019
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На старте приверженцам здорового образа жизни удачи пожелал глава Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, активное развитие общества, региона и страны возможно только при постоянном движении.
"Уже 15 лет наша область принимает участие в массовых стартах "Кросса нации". И сегодня мы продолжаем двигаться вперед", – приводит пресс-служба слова Чибиса.
Наряду с любителями на старт вышли профессиональные спортсмены, ветераны спорта, школьники – более тысячи человек. Забеги состоялись на дистанции 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Символические 100 метров преодолели самые юные участники соревнований – дошколята.
Мурманская область – постоянный участник "Кросса нации". В этом году в регионе массовые старты состоялись в 15-й раз – Всероссийский день бега поддержали все муниципальные образования. Всего в спортивных соревнованиях приняли участие более 4 тысяч северян.
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Переход на цифровое телевидениеАндрей ЧибисМурманскМурманская областьОбщество
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