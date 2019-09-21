Мурманчане посвятили один из стартов "Кросса нации" переходу на "цифру"

Участники забега в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019" на территории СК "Долина уюта" в Мурманске

МУРМАНСК, 21 сен - РИА Новости. Один из стартов "Кросса нации" в мурманской Долине Уюта в субботу посвятили переходу на цифровое вещание в регионе, которое состоится 14 октября, всего в забеге в столице Заполярье приняли участие около тысячи человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Один из стартов самого масштабного по количеству участников и географическому охвату спортивного мероприятия на территории Российской Федерации северяне посвятили переходу региона на цифровое телевидение. 14 октября Мурманская область в числе 21 субъекта России завершит переход на цифровое телевидение", - отметили в пресс-службе.

На старте приверженцам здорового образа жизни удачи пожелал глава Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, активное развитие общества, региона и страны возможно только при постоянном движении.

"Уже 15 лет наша область принимает участие в массовых стартах "Кросса нации". И сегодня мы продолжаем двигаться вперед", – приводит пресс-служба слова Чибиса.

Наряду с любителями на старт вышли профессиональные спортсмены, ветераны спорта, школьники – более тысячи человек. Забеги состоялись на дистанции 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Символические 100 метров преодолели самые юные участники соревнований – дошколята.

Мурманская область – постоянный участник "Кросса нации". В этом году в регионе массовые старты состоялись в 15-й раз – Всероссийский день бега поддержали все муниципальные образования. Всего в спортивных соревнованиях приняли участие более 4 тысяч северян.