В Балтийском море провел стрельбы новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов"

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" в ходе очередного этапа испытаний провел комплекс артиллерийских стрельб в Балтийском море, сообщает в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в ходе очередного этапа заводских ходовых испытаний провел комплекс артиллерийских стрельб в Балтийском море", - сказал Мартов.
По его словам, в морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей вместе с представителями промышленности провели стрельбы из 130 мм артиллерийской установки А-192М и 30 мм зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш".
Он отметил, что стрельбы корабельной артиллерией производились по морскому щиту и по воздушной цели.
Мартов добавил, что днем ранее экипажем фрегата "Адмирал флота Касатонов" были проведены испытания радиотехнического вооружения и радиолокационных станций комплексов ПВО. Для этого вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота имитировали воздушный налет условного противника.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" - первый серийный корабль проекта 22350. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.