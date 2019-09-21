В Балтийском море провел стрельбы новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов"

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне разведенных Дворцового и Троицкого мостов, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ. Архивное фото

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне разведенных Дворцового и Троицкого мостов, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" в ходе очередного этапа испытаний провел комплекс артиллерийских стрельб в Балтийском море, сообщает в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в ходе очередного этапа заводских ходовых испытаний провел комплекс артиллерийских стрельб в Балтийском море", - сказал Мартов.

По его словам, в морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей вместе с представителями промышленности провели стрельбы из 130 мм артиллерийской установки А-192М и 30 мм зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш".

Он отметил, что стрельбы корабельной артиллерией производились по морскому щиту и по воздушной цели.

Мартов добавил, что днем ранее экипажем фрегата "Адмирал флота Касатонов" были проведены испытания радиотехнического вооружения и радиолокационных станций комплексов ПВО. Для этого вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота имитировали воздушный налет условного противника.