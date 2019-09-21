В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии

СУХУМ, 21 сен — РИА Новости. Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.

По данным правоохранителей, девочка из Абхазии 2005 года рождения прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября.

"По настоящее время ее местонахождение неизвестно", — сообщает милиция Абхазии в фейсбуке

По данным Госкомитета по спорту Абхазии, теннисистка учится в самарской школе олимпийского резерва. В аэропорту, по данным ведомства, ее зафиксировала камера видеонаблюдения.

В соцсетях, в частности, в фейсбуке, распространилось видео якобы с камеры аэропорта Внуково, на котором запечатлено, что пропавшая девушка обнимается с неизвестным парнем.