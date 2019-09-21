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РИА Новости

В Москве пропала юная теннисистка из Абхазии

18:53 21.09.2019 (обновлено: 19:10 21.09.2019)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкУказатели в пассажирском терминале аэропорта
Указатели в пассажирском терминале аэропорта
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Указатели в пассажирском терминале аэропорта. Архивное фото
СУХУМ, 21 сен — РИА Новости. Юная теннисистка из Абхазии пропала в Москве, сообщает абхазская милиция.
По данным правоохранителей, девочка из Абхазии 2005 года рождения прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара — Москва вечером 18 сентября.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 сентября, 12:48РИА Новости
В Кузбассе нашли живыми пропавших в тайге подростка и его родственника
"По настоящее время ее местонахождение неизвестно", — сообщает милиция Абхазии в фейсбуке.
По данным Госкомитета по спорту Абхазии, теннисистка учится в самарской школе олимпийского резерва. В аэропорту, по данным ведомства, ее зафиксировала камера видеонаблюдения.
В соцсетях, в частности, в фейсбуке, распространилось видео якобы с камеры аэропорта Внуково, на котором запечатлено, что пропавшая девушка обнимается с неизвестным парнем.
В абхазском МВД не стали комментировать РИА Новости данную информацию. В министерстве лишь отметили, что девушку ищет милиция Абхазии совместно с российскими коллегами.
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АбхазияМоскваВ мире
Популярные комментарии
Грузинскую этническую диаспору потрясти нужно, они с абхазами давно на ножах. В открытый бой им вступать боязно, но нагадить из-за угла, - это вполне в духе "гордых" грузинов.
21 сентября, 19:41
СССергей Смирнов
922013
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