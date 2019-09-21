ВСУ размещают технику у жилых домов у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила бронетехнику ВС Украины у жилого массива подконтрольной Киеву Попасной у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"В оккупированном боевиками 72 бригады (ВС Украины - ред.) населенном пункте Попасная, вблизи жилого массива, размещены две боевые бронированные машины, а в населенном пункте Макарово бронетранспортер, принадлежащий 46 бригаде", - сказал Филипоненко.
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По данным Народной милиции ЛНР, чтобы не допустить наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы расположения запрещенного минскими договоренностями вооружения, украинские силовики следят за ними с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Один из расчетов БПЛА вооруженных формирований Украины в момент запуска двух беспилотников был зафиксирован наблюдателями ОБСЕ в населенном пункте Капитаново", - рассказал офицер пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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