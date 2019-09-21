СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Оперативники нашли оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи в Брянске, сотруднику отдела спецсвязи предъявлено обвинение в убийстве своих коллег и совершении других преступлений, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, около 22 часов 19 сентября обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, забрал служебное оружие своих коллег, совершил убийство и похитил из служебного помещения более 7 миллионов рублей. После совершения нападения злоумышленник пытался скрыть следы преступления и забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения, а также пытался поджечь отдел, после чего скрылся с места происшествия. По дороге домой он выбросил вещи, в которых совершил преступление и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и денежные средства были спрятаны им на территории своего домовладения.
"В ходе проведенных мероприятий следователями обнаружены похищенные оружие и денежные средства, а также одежда подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 31-летнему водителю-фельдъегерю спецсвязи предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, с применением насилия, опасного для жизни и незаконного хранения оружия и боеприпасов.
"Расследование по уголовному делу продолжается", - добавляется в сообщении.