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РИА Новости

СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи

18:33 21.09.2019 (обновлено: 05:59 22.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкБрянск
Брянск
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Брянск. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Оперативники нашли оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи в Брянске, сотруднику отдела спецсвязи предъявлено обвинение в убийстве своих коллег и совершении других преступлений, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, около 22 часов 19 сентября обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, забрал служебное оружие своих коллег, совершил убийство и похитил из служебного помещения более 7 миллионов рублей. После совершения нападения злоумышленник пытался скрыть следы преступления и забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения, а также пытался поджечь отдел, после чего скрылся с места происшествия. По дороге домой он выбросил вещи, в которых совершил преступление и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и денежные средства были спрятаны им на территории своего домовладения.
"В ходе проведенных мероприятий следователями обнаружены похищенные оружие и денежные средства, а также одежда подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела спецсвязи", - говорится в сообщении.
Железнодорожный вокзал Брянск-1
20 сентября, 14:49РИА Новости
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
Уточняется, что 31-летнему водителю-фельдъегерю спецсвязи предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, с применением насилия, опасного для жизни и незаконного хранения оружия и боеприпасов.
"Расследование по уголовному делу продолжается", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФБрянскРоссияПроисшествия
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