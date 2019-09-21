СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи

По версии следствия, около 22 часов 19 сентября обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, забрал служебное оружие своих коллег, совершил убийство и похитил из служебного помещения более 7 миллионов рублей. После совершения нападения злоумышленник пытался скрыть следы преступления и забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения, а также пытался поджечь отдел, после чего скрылся с места происшествия. По дороге домой он выбросил вещи, в которых совершил преступление и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и денежные средства были спрятаны им на территории своего домовладения.