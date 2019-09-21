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РИА Новости
Культура

Фильм "Текст" выйдет в прокат без мата и постельных сцен

23:30 21.09.2019 (обновлено: 04:58 22.09.2019)
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© Централ Партнершип (2019)Кадр из фильма "Текст"
Кадр из фильма Текст
© Централ Партнершип (2019)
ЯЛТА, 21 сен - РИА Новости. Фильм "Текст" Клима Шипенко выйдет в прокат с "запиканным" матом, рассказал режиссер на пресс-конференции в Ялте.
Премьера кинокартины с Александром Петровым в главной роли прошла накануне на открытии фестиваля "Евразийский мост". В фильме герои в изобилии используют ненормативную лексику.

"Мы "запикали" мат, в прокатной версии его нет, порнографии, которую герой смотрит по видео, тоже не будет, – закон есть закон. На фестивале в Ялте, других российских и международных фестивалях, на премьере в Москве фильм мы показываем в авторской версии", - сказал на пресс-конференции в Ялте Шипенко.

Фильм "Текст" снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Главный герой ленты – Илья Горюнов (Петров) выходит на свободу после семи лет тюрьмы по ложному обвинению в распространении наркотиков. Его прежняя жизнь разрушена. Встретившись с человеком, который отправил его в тюрьму, Илья совершает необдуманный поступок, после чего получает доступ к смартфону Петра (Иван Янковский). На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране смартфона.
Александр Петров
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КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (актер)Дмитрий Глуховский
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