Фильм "Текст" выйдет в прокат без мата и постельных сцен

"Мы "запикали" мат, в прокатной версии его нет, порнографии, которую герой смотрит по видео, тоже не будет, – закон есть закон. На фестивале в Ялте, других российских и международных фестивалях, на премьере в Москве фильм мы показываем в авторской версии", - сказал на пресс-конференции в Ялте Шипенко.

Фильм "Текст" снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Главный герой ленты – Илья Горюнов (Петров) выходит на свободу после семи лет тюрьмы по ложному обвинению в распространении наркотиков. Его прежняя жизнь разрушена. Встретившись с человеком, который отправил его в тюрьму, Илья совершает необдуманный поступок, после чего получает доступ к смартфону Петра (Иван Янковский). На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране смартфона.