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РИА Новости

Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек

18:29 21.09.2019 (обновлено: 18:31 21.09.2019)
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
Сотрудники полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Сотрудники полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
Ранее сообщалось о 106 задержанных.
Вид на Париж с холма Монмартр
Вчера, 18:00РИА Новости
В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
"К 17.00 (18.00 мск) в Париже задержано 152 человека", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
В субботу в районе площади Мадлен во французской столице прошла очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.
Позже во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединилось и немало сторонников "желтых жилетов". Участники демонстрации идут группами, криком и песнями выражая своё недовольство социальной политикой властей страны. Среди флагов и плакатов видны также флаг России и красное полотнище с серпом и молотом - их на шествие принесли живущие во Франции россияне.
Несмотря на то, что процессия движется под пристальным контролем многочисленных полицейских и жандармов, избежать беспорядков не удалось. В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки. Для усмирения хулиганов полиция активно применяет слезоточивый газ.
В районе площади Италии хулиганы также подожгли мусорные контейнеры, кидали в полицейских бутылки, предпринимали попытки строить баррикады из строительных ограждений посреди улиц.
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона желтых жилетов. 21 сентября 2019
Вчера, 11:05РИА Новости
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"
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