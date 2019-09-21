Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой

ООН, 21 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Молодежном климатическом саммите, рассказал о конфликте, в который сегодня вступили человечество и планета.

"У нас были конфликты между народами в течение тысячелетий с момента возникновения человеческой расы. Но впервые возник серьезный конфликт между людьми и природой, между людьми и планетой. Это будет абсолютно разрушительным для нашего будущего", - сказал Гутерреш.

По его мнению, это "не только проблема таяния ледников или исчезновения кораллов". "Но это все больше проблема страдания людей. Множество людей сегодня гибнут и страдают из-за изменений климата", - подчеркнул он.

Обращаясь к молодым борцам с изменением климата, генсек ООН отметил особую важность их дела.

"Я призываю вас продолжать, призываю вас сохранить вашу инициативность и больше призывать к ответу мое поколение. Мое поколение потерпело неудачу в деле защиты справедливости в мире и вопросе охраны планеты. У меня есть внучки. И я хочу, чтобы мои внучки жили на планете, пригодной для жизни", - заявил Гутерреш.

"На моем поколении лежит ответственность. Теперь ваша задача в том - привлечь нас к ответу, чтобы не позволить нам предать будущее человечества", - заключил он.