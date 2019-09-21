Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой

ООН, 21 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на Молодежном климатическом саммите, рассказал о конфликте, в который сегодня вступили человечество и планета.
"У нас были конфликты между народами в течение тысячелетий с момента возникновения человеческой расы. Но впервые возник серьезный конфликт между людьми и природой, между людьми и планетой. Это будет абсолютно разрушительным для нашего будущего", - сказал Гутерреш.
По его мнению, это "не только проблема таяния ледников или исчезновения кораллов". "Но это все больше проблема страдания людей. Множество людей сегодня гибнут и страдают из-за изменений климата", - подчеркнул он.
Обращаясь к молодым борцам с изменением климата, генсек ООН отметил особую важность их дела.
"Я призываю вас продолжать, призываю вас сохранить вашу инициативность и больше призывать к ответу мое поколение. Мое поколение потерпело неудачу в деле защиты справедливости в мире и вопросе охраны планеты. У меня есть внучки. И я хочу, чтобы мои внучки жили на планете, пригодной для жизни", - заявил Гутерреш.
"На моем поколении лежит ответственность. Теперь ваша задача в том - привлечь нас к ответу, чтобы не позволить нам предать будущее человечества", - заключил он.
Молодежный климатический климат проходит в субботу в ООН в преддверии Климатического саммита организации, который состоится 23 сентября. Страны должны обсудить, что они будут предпринимать, чтобы не допустить роста температуры на планете более чем на 1,5 градуса. Главная цель - договориться о снижении выбросов парниковых газов. Регулировать снижение призвано Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, однако из 197 стран-подписантов только 12 утвердили документально свои цели по снижению выбросов СО2.