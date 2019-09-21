В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем

Труп мужчины лежал на кровати. В той же комнате нашли мертвого питбуля. Собака и хозяин умерли примерно неделю назад.

Полицейские также обнаружили в помещении средства для употребления наркотиков. Пока неизвестно, были ли запрещенные вещества причиной смерти мужчины.

По словам соседей, россиянин жил в доме один около десяти лет и поддерживал хорошие отношения с окружающими. У него были три собаки и кот. Живущие неподалеку люди вызвали полицию из-за неприятного запаха, исходившего с его участка.