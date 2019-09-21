В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Таиланде на острове Самуй в одном из домов обнаружили тело 51-летнего россиянина, пишет газета Bangkok Post.
Труп мужчины лежал на кровати. В той же комнате нашли мертвого питбуля. Собака и хозяин умерли примерно неделю назад.
Полицейские также обнаружили в помещении средства для употребления наркотиков. Пока неизвестно, были ли запрещенные вещества причиной смерти мужчины.
По словам соседей, россиянин жил в доме один около десяти лет и поддерживал хорошие отношения с окружающими. У него были три собаки и кот. Живущие неподалеку люди вызвали полицию из-за неприятного запаха, исходившего с его участка.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Они собираются допросить садовника, который работал у россиянина.
Тело мужчины отправят судмедэкспертам для дальнейшего вскрытия. Труп питбуля осмотрят ветеринары.