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РИА Новости

В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем

18:17 21.09.2019 (обновлено: 19:19 21.09.2019)
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CC0 / rmac8oppo / Самуи
Самуи
CC0 / rmac8oppo /
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Таиланде на острове Самуй в одном из домов обнаружили тело 51-летнего россиянина, пишет газета Bangkok Post.
Труп мужчины лежал на кровати. В той же комнате нашли мертвого питбуля. Собака и хозяин умерли примерно неделю назад.
Полицейские также обнаружили в помещении средства для употребления наркотиков. Пока неизвестно, были ли запрещенные вещества причиной смерти мужчины.
По словам соседей, россиянин жил в доме один около десяти лет и поддерживал хорошие отношения с окружающими. У него были три собаки и кот. Живущие неподалеку люди вызвали полицию из-за неприятного запаха, исходившего с его участка.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти мужчины. Они собираются допросить садовника, который работал у россиянина.
Тело мужчины отправят судмедэкспертам для дальнейшего вскрытия. Труп питбуля осмотрят ветеринары.
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