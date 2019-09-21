В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. Архивное фото

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил родителям посмертно награжденных мальчиков Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали "Доблесть и отвага" на открытии турнира по дзюдо в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте Следственного комитета в субботу.

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере туркомплекса "Холдоми" в Хабаровском крае произошел сильный пожар. Во время эвакуации десятилетний Алексей Мартыненко помогал детям выбраться из горящей палатки и получил тяжёлые ожоги, несовместимые с жизнью. Позднее, 30 августа, шестилетний Святослав Юшков из Карелии пытался вытащить дедушку из горящей бани, но огонь перекинулся и на него.

В Великом Новгороде проходят восьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет на кубок председателя СК России. Турнир посвящен памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга.

"Эти соревнования проводятся в память и об их подвиге. В рамках турнира Александр Бастрыкин вручил родителям погибших Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага", выразив им слова поддержки и соболезнования в связи с утратой детей", - сообщается на сайте.

В церемонии открытия турнира приняли участие Бастрыкин, руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров, руководитель регионального следственного управления Николай Коннов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, главный федеральный инспектор в Новгородской области Вадим Непряхин и другие. Почетными гостями на мероприятии стали родственники юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служебного долга.

Согласно сообщению, Бастрыкин отметил, что турнир "наглядно демонстрирует неразрывную связь и духовное единство многих поколений защитников Родины", а также продолжает славные традиции следствия и юных граждан России.

Добавляется, что с момента создания Следственного комитета РФ от рук преступников погибли 12 сотрудников следственных органов.