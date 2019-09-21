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РИА Новости

Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб

18:15 21.09.2019 (обновлено: 19:32 21.09.2019)
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© Фото : страница Kenesha Antoine в FacebookСтивен Вебер и Кенеша Антуан
Стивен Вебер и Кенеша Антуан
© Фото : страница Kenesha Antoine в Facebook
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Житель США утонул, делая предложение руки и сердца своей девушке во время отпуска в Танзании. Об этом сообщает Sky News.
Во время отдыха Стивен Вебер вместе со своей возлюбленной Кенешей Антуан жили в деревянном доме, одна из комнат которого находилась под водой. Мужчина решил снаружи подплыть к окну помещения, где находилась Кенеша. В руках у него было помолвочное кольцо и лист бумаги с предложением выйти за него.
Девушка сняла мужчину на видео, которое впоследствии опубликовала в фейсбуке. Она написала, что Стивен "так и не всплыл на поверхность и не услышал ответ". Что именно случилось с женихом, она не уточнила.
"Лучший день нашей жизни обернулся ужаснейшим, жесточайшим поворотом судьбы, который только можно представить", — говорится в ее посте.
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Обсудить 15
СШАТанзанияВ мире
Популярные комментарии
Хорошо, что девушки не должны делать парням предложения, а то у них-то фантазия поопаснее.
21 сентября, 19:40
ddimasurkow
11101002
Зачем это надо было ей выкладывать? Странная женщина..
21 сентября, 19:48
Степан Малецкий
1301300
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