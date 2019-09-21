Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Житель США утонул, делая предложение руки и сердца своей девушке во время отпуска в Танзании. Об этом сообщает Sky News.
Во время отдыха Стивен Вебер вместе со своей возлюбленной Кенешей Антуан жили в деревянном доме, одна из комнат которого находилась под водой. Мужчина решил снаружи подплыть к окну помещения, где находилась Кенеша. В руках у него было помолвочное кольцо и лист бумаги с предложением выйти за него.
Девушка сняла мужчину на видео, которое впоследствии опубликовала в фейсбуке. Она написала, что Стивен "так и не всплыл на поверхность и не услышал ответ". Что именно случилось с женихом, она не уточнила.
"Лучший день нашей жизни обернулся ужаснейшим, жесточайшим поворотом судьбы, который только можно представить", — говорится в ее посте.