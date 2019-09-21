Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб

Во время отдыха Стивен Вебер вместе со своей возлюбленной Кенешей Антуан жили в деревянном доме, одна из комнат которого находилась под водой. Мужчина решил снаружи подплыть к окну помещения, где находилась Кенеша. В руках у него было помолвочное кольцо и лист бумаги с предложением выйти за него.