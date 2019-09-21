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РИА Новости
Культура

В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы

18:13 21.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиСтроительство Большого египетского музея в районе комплекса пирамид Гизы в пригороде Каира
Строительство Большого египетского музея в районе комплекса пирамид Гизы в пригороде Каира
© РИА Новости / Надим Зуауи
Строительство Большого египетского музея в районе комплекса пирамид Гизы в пригороде Каира. Архивное фото
КАИР, 21 сен - РИА Новости, Надим Зуауи. Работы по строительству Большого египетского музея у пирамид Гизы выполнены на 93 процента, туда доставлено почти пятьдесят тысяч артефактов, рассказал журналистам генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.
"Строительные работы в Большом египетском музее выполнены на 93 процента", - сказал аль-Вазири. Он рассказал, что в запасники музея уже доставлено 48 тысяч 401 артефакт. "35 тысяч артефактов были отреставрированы", - сказала он.
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Доставка будущих экспонатов музея продолжается до сих пор как из других музеев, так и прямо с археологических объектов, пояснил египетский представитель. "Памятники доставлены в целостности и сохранности", - добавил он.
Аль-Вазири отметил, что в настоящее время на стройке музея трудятся семь тысяч рабочих.
По словам министра по делам памятников древности Египта Халеда аль-Анани, все инженерные работы должны быть завершены до конца текущего года. "Дела продвигаются очень хорошо, уже в этом году мы сможем объявить об окончании строительных работ", - сказал египетский министр. В то же время, он не назвал дату официального открытия музея для посетителей, которая, как ожидается, состоится в 2020 году.
Строительство музея началось в 2005 году, но его открытие неоднократно откладывалось из-за недостаточного финансирования и политических пертурбаций в стране.
Ожидается, что египетский музей у пирамид Гизы станет самым большим в мире музеем, посвященным истории одной цивилизации. На 90 тысячах квадратных метрах разместятся несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе, отдельный зал будет посвящен сокровищам из гробницы фараона Тутанхамона.
Первым экспонатом, перевезенным в новый музей, стала огромная статуя древнеегипетского фараона Рамзеса Второго возрастом более трех тысяч лет, доставленная в музей в январе прошлого года с площади у железнодорожного вокзала в Каире.
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