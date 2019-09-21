В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы

КАИР, 21 сен - РИА Новости, Надим Зуауи. Работы по строительству Большого египетского музея у пирамид Гизы выполнены на 93 процента, туда доставлено почти пятьдесят тысяч артефактов, рассказал журналистам генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

"Строительные работы в Большом египетском музее выполнены на 93 процента", - сказал аль-Вазири. Он рассказал, что в запасники музея уже доставлено 48 тысяч 401 артефакт. "35 тысяч артефактов были отреставрированы", - сказала он.

Доставка будущих экспонатов музея продолжается до сих пор как из других музеев, так и прямо с археологических объектов, пояснил египетский представитель. "Памятники доставлены в целостности и сохранности", - добавил он.

Аль-Вазири отметил, что в настоящее время на стройке музея трудятся семь тысяч рабочих.

По словам министра по делам памятников древности Египта Халеда аль-Анани, все инженерные работы должны быть завершены до конца текущего года. "Дела продвигаются очень хорошо, уже в этом году мы сможем объявить об окончании строительных работ", - сказал египетский министр. В то же время, он не назвал дату официального открытия музея для посетителей, которая, как ожидается, состоится в 2020 году.

Строительство музея началось в 2005 году, но его открытие неоднократно откладывалось из-за недостаточного финансирования и политических пертурбаций в стране.

Ожидается, что египетский музей у пирамид Гизы станет самым большим в мире музеем, посвященным истории одной цивилизации. На 90 тысячах квадратных метрах разместятся несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе, отдельный зал будет посвящен сокровищам из гробницы фараона Тутанхамона.