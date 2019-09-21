Глава Ингушетии назначил заместителя председателя правительства

ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил на пост заместителя председателя правительства Марьям Амриеву, которая будет курировать социальный блок, сообщает пресс-служба главы региона.

"Глава республики Махмуд-Али Калиматов своим указом утвердил Марьям Амриеву на должность вице-премьера Ингушетии. В правительстве новый зампред будет курировать вопросы социального блока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2016 года по настоящее время Марьям Амриева была депутатом Народного собрания региона шестого созыва. В парламенте она возглавляла комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Она является руководителем крупнейшей фракции "Единая Россия", добавлено в сообщении.

"Амриеву называют одним из самых опытных и уважаемых депутатов Народного собрания, за её плечами - работа в четырех созывах парламента", - говорится в релизе.

По данным властей, 8 сентября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сразу после своего избрания на пост руководителя региона подписал указ об отставке правительства.