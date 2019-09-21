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РИА Новости

Глава Ингушетии назначил заместителя председателя правительства

18:13 21.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил на пост заместителя председателя правительства Марьям Амриеву, которая будет курировать социальный блок, сообщает пресс-служба главы региона.
"Глава республики Махмуд-Али Калиматов своим указом утвердил Марьям Амриеву на должность вице-премьера Ингушетии. В правительстве новый зампред будет курировать вопросы социального блока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2016 года по настоящее время Марьям Амриева была депутатом Народного собрания региона шестого созыва. В парламенте она возглавляла комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. Она является руководителем крупнейшей фракции "Единая Россия", добавлено в сообщении.
"Амриеву называют одним из самых опытных и уважаемых депутатов Народного собрания, за её плечами - работа в четырех созывах парламента", - говорится в релизе.
Махмуд-Али Калиматов
12 сентября, 14:14Единый день голосования
Глава Ингушетии подписал указ о назначении нового премьер-министра
По данным властей, 8 сентября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сразу после своего избрания на пост руководителя региона подписал указ об отставке правительства.
Парламент 12 сентября согласовал назначение на должность председателя правительства республики Константина Сурикова.
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Марьям АмриеваМахмуд-Али КалиматовИнгушетияПолитика
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