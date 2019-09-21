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РИА Новости
Рязанская область

В Рязанской области более 15 тысяч человек приняли участие в "Кроссе наций"

18:10 21.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКросс нации - 2019
Кросс нации - 2019
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Более 15 тысяч жителей Рязанской области приняли участие во всероссийском дне бега "Кросс нации – 2019", заявил в субботу губернатор Николай Любимов.
Рязанская область с 2005 года принимает ежегодное участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации". Традиционно центральной площадкой для проведения соревнований стала в субботу, 21 сентября, Соборная площадь Рязани. Старт участникам vip-забега, а также забега на трехкилометровую дистанцию дал Любимов. Обращаясь к участникам соревнования, глава региона отметил, что популярность занятий физкультурой и спортом в регионе постоянно растет.
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"Сегодня мы принимаем участие во всероссийском дне бега "Кросс нации – 2019". Это уникальное по масштабу и по количеству участников мероприятие. Такого больше нигде в мире нет. Сегодня с нами бежит вся страна. И, конечно, в Рязанской области бежит не только Рязань, но и все муниципальные образования. Это больше 15 тысяч человек. Здесь сегодня люди разных возрастов, разных занятий и разной спортивной подготовки, но всех объединяет стремление быть здоровыми и физически сильными", – сказал Любимов, давая старт забегу.
Главная дистанция забега – 3 километра. В муниципальных образованиях региона, в зависимости от возраста и физических возможностей, участники кросса бежали от 1 до 3 километров. Также соревнования проходили на дистанциях 5, 10 и 12 километров.
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