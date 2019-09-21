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РИА Новости

"Кросс нации" и "Цифровой забег" в Севастополе пробежала тысяча человек

18:02 21.09.2019 (обновлено: 18:03 21.09.2019)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКросс нации - 2019
Кросс нации - 2019
© РИА Новости / Макс Ветров
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Кросс нации - 2019
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Участие в забеге "Кросс нации" и "Цифровом забеге" в Севастополе в субботу приняли около тысячи жителей города, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Севастополе большой спортивный праздник, в рамках которого мы проводим ряд знаковых соревнований - "Кросс нации", "Цифровой забег" и "Бег мира"… Среди участников присутствуют как профессиональные спортсмены, так и любители. К концу мероприятия мы ожидаем порядка тысячи человек", - приводит слова начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко пресс-служба.
В Севастополе провели так называемые "Цифровые забеги", связанные с переходом в октябре на цифровое вещание телевидения. Старты прошли на трех основных дистанциях: один, два и четыре километра. Для детей возрастом десять лет и младше предусмотрена дистанция 500 метров. Пробег организован по инициативе МИА "Россия сегодня" и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Победители и призеры в своих возрастных группах получили грамоты, медали, кубки и ценные подарки. Также участники в различных номинациях были отмечены памятными призами от спонсоров и партнеров соревнований, сообщили в пресс-службе.
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Переход на цифровое телевидениеСевастопольРоссияОбщество
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