"Кросс нации" и "Цифровой забег" в Севастополе пробежала тысяча человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Участие в забеге "Кросс нации" и "Цифровом забеге" в Севастополе в субботу приняли около тысячи жителей города, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в Севастополе большой спортивный праздник, в рамках которого мы проводим ряд знаковых соревнований - "Кросс нации", "Цифровой забег" и "Бег мира"… Среди участников присутствуют как профессиональные спортсмены, так и любители. К концу мероприятия мы ожидаем порядка тысячи человек", - приводит слова начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко пресс-служба.

В Севастополе провели так называемые "Цифровые забеги", связанные с переходом в октябре на цифровое вещание телевидения. Старты прошли на трех основных дистанциях: один, два и четыре километра. Для детей возрастом десять лет и младше предусмотрена дистанция 500 метров. Пробег организован по инициативе МИА "Россия сегодня" и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.