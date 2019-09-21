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РИА Новости

В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией

18:00 21.09.2019 (обновлено: 18:22 21.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Париж с холма Монмартр
Вид на Париж с холма Монмартр
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид на Париж с холма Монмартр. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Многочисленное шествие в поддержку климата, проходящее в субботу в Париже, переросло в столкновения с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Представители движения Black block, находящиеся среди мирных участников шествия, начали устраивать беспорядки вскоре после начала шествия. Они разрушили несколько автобусных остановок, оставили надписи на стенах домов, разбили витрины магазинов. Также они выносили на проезжую часть мусорные баки и поджигали их. Из-за повторяющихся актов насилия организации Greenpeace France и Youth For Climat призвали покинуть шествие.
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В районе площади Италии хулиганы также подожгли мусорные контейнеры, кидали в полицейских бутылками, предпринимали попытки строить баррикады из строительных ограждений посреди улиц.
Полиция несколько раз применила слезоточивый газ и дымовые шашки. Особо рьяных хулиганов стражи порядка задерживали, грубо волоча по земле. Также для разгона разбушевавшихся молодых людей стражи порядка использовали дубинки.
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