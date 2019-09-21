В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией

Вид на Париж с холма Монмартр. Архивное фото

Вид на Париж с холма Монмартр

ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Многочисленное шествие в поддержку климата, проходящее в субботу в Париже, переросло в столкновения с полицией, передает корреспондент РИА Новости.

Представители движения Black block, находящиеся среди мирных участников шествия, начали устраивать беспорядки вскоре после начала шествия. Они разрушили несколько автобусных остановок, оставили надписи на стенах домов, разбили витрины магазинов. Также они выносили на проезжую часть мусорные баки и поджигали их. Из-за повторяющихся актов насилия организации Greenpeace France и Youth For Climat призвали покинуть шествие.

В районе площади Италии хулиганы также подожгли мусорные контейнеры, кидали в полицейских бутылками, предпринимали попытки строить баррикады из строительных ограждений посреди улиц.