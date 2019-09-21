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РИА Новости

В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса

17:57 21.09.2019
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© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
© Fotolia / Swisshippo
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Свергнутый в результате народного восстания в Тунисе бывший президент Зин аль-Абидин Бен Али, который управлял страной больше 20 лет, похоронен на кладбище в Саудовской Аравии, где проживал последние восемь лет, сообщила саудовская газета "Аль-Ватан".
По ее информации, его похоронили на кладбище в Медине.
Эр-Рияд
19 сентября, 17:40РИА Новости
В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али
Бен Али, которому было 83 года, скончался в минувший четверг в больнице в Джидде, где проходил лечение. Последние годы экс-политик болел раком. По информации ряда арабских СМИ, его семья хотела похоронить экс-президента в Тунисе, но якобы получила отказ от нынешних властей. Однако телеканал Sky News Arabia сообщил, что правительство Туниса было готово положительно рассмотреть просьбу семьи Бен Али о его захоронении на родине в случае обращения.
Управлявший Тунисом с 1987 года Бен Али был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года, после чего бежал с семьей в Саудовскую Аравию. На родине он был заочно приговорен к четырем пожизненным заключениям и штрафу в 100 миллионов долларов США по обвинениям в убийствах демонстрантов, злоупотреблении властью и растрате государственных средств.
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Саудовская АравияТунис (страна)В мире
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