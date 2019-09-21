В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса

ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Свергнутый в результате народного восстания в Тунисе бывший президент Зин аль-Абидин Бен Али, который управлял страной больше 20 лет, похоронен на кладбище в Саудовской Аравии, где проживал последние восемь лет, сообщила саудовская газета "Аль-Ватан".

По ее информации, его похоронили на кладбище в Медине.

Бен Али, которому было 83 года, скончался в минувший четверг в больнице в Джидде, где проходил лечение. Последние годы экс-политик болел раком. По информации ряда арабских СМИ, его семья хотела похоронить экс-президента в Тунисе, но якобы получила отказ от нынешних властей. Однако телеканал Sky News Arabia сообщил, что правительство Туниса было готово положительно рассмотреть просьбу семьи Бен Али о его захоронении на родине в случае обращения.