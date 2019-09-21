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РИА Новости

Стали известны цены на новые спецверсии автомобилей Lada

18:40 21.09.2019 (обновлено: 19:26 21.09.2019)
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© LADALADA Xray #CLUB
LADA Xray #CLUB
© LADA
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Стало известно, сколько будут стоить новые спецверсии Lada Granta, Xray и Largus с приставкой #CLUB. Об этом сообщает "Российская газета".
© LADALADA Granta #CLUB
LADA Granta #CLUB
© LADA
LADA Granta #CLUB
Цена кроссовера Xray #CLUB составит от 712 900 до 762 900 рублей. Новую спецверсию легко определить по шильдикам на пятой двери и рамках задних стекол, двухцветным литым дискам, глубокой тонировке стекол и черным лакированным корпусам боковых зеркал. Кресла автомобиля обшиты новой тканью, на которой оранжевым цветом вышит хештег. Кроме того, машина оснащена задним парктроником, обогревом лобового стекла, датчиками дождя и света, задними звуковыми колонками и климат-контролем.
© LADALADA Largus #CLUB
LADA Largus #CLUB
© LADA
LADA Largus #CLUB
Granta #CLUB также можно идентифицировать по шильдикам, зеркалам, дискам, датчикам парковки, обивке сидений, задним колонкам, кондиционеру и подогреву сидений. Авто идет в двух вариантах силовых агрегатов — 1,6 МТ 87 л. с., 1,6 МТ 98 л. с. и 1,6 МТ/АМТ 106 л. с. Цены на эту модель варьируются от 526 500 до 566 500 рублей.
Largus #CLUB отличается парктроником, глубокой тонировкой стекол и задними колонками. Универсал идет с мотором 1,6 литра, рассчитанным на 106 л. с., и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Продажи новых автомобилей должны стартовать в период с 7 по 13 октября, сообщает газета. Отгрузка товарных экземпляров в дилерскую сеть уже идет полным ходом.
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Lada XrayАвтоАвтоВАЗ
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