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РИА Новости

МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты

17:47 21.09.2019 (обновлено: 17:50 21.09.2019)
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© REUTERS / Stephen KalinПоследствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
© REUTERS / Stephen Kalin
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии велись с севера Ирана, а не из Йемена, заявил в субботу госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр, при этом он не привел доказательств.
Иран ранее уже отвергал подобные обвинения.
"Мы убеждены, что место запуска - не Йемен, а север Ирана", - сказа аль-Джубейр журналистам.
При этом он указал, что расследование продолжается для определения точного места запуска беспилотников и ракет.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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МИД Саудовской АравииСаудовская АравияИранВ мире
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