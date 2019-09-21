При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок

По словам Рахими, самодельное взрывное устройство было установлено боевиками радикальной группировки "Талибан". Представители группировки пока не прокомментировали эту ситуацию.

Источник сообщил о 39 погибших при взрыве у больницы на юге Афганистана

Источник сообщил о 39 погибших при взрыве у больницы на юге Афганистана

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" угрожала сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.