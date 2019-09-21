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РИА Новости

При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок

17:46 21.09.2019
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Один ребенок погиб, 11 получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы в афганской провинции Парван, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел страны Насрата Рахими.
По словам Рахими, самодельное взрывное устройство было установлено боевиками радикальной группировки "Талибан". Представители группировки пока не прокомментировали эту ситуацию.
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
Вчера, 16:47РИА Новости
Источник сообщил о 39 погибших при взрыве у больницы на юге Афганистана
В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" угрожала сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.
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