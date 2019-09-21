Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T17:50Z
https://ria.ru/20190921/1558962673.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112560/25/1125602522_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_9134791cc27c89adfe0ce45c8abdda8a.jpg
РИА Новости

В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата

17:43 21.09.2019 (обновлено: 17:50 21.09.2019)
222
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Париж с холма Монмартр
Вид на Париж с холма Монмартр
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид на Париж с холма Монмартр. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Тысячи человек вышли днём в субботу на улицы Парижа, чтобы принять участие в шествии в защиту климата, передаёт корреспондент РИА Новости.
Многие участники шествия принесли с собой плакаты, например, "Нет природы - нет будущего", "Я люблю климат", "Скажем "нет" овощам, которые путешествуют больше меня". Также они выкрикивают лозунги с призывами обратить внимание на проблемы глобального потепления.
Утром в разных местах Парижа прошли несогласованные акции движения "желтых жилетов", которые сопровождались столкновениями с полицией и небольшими беспорядками. Однако немало сторонников "желтых жилетов" присоединились к климатическому шествию. Они идут группами, криком и песнями выражая своё недовольство социальной политикой властей страны.
Среди флагов и плакатов видны также флаг России и красное полотнище с серпом и молотом - их на шествие принесли живущие во Франции россияне.
Плакат во время климатической забастовки в Сиэтле. 20 сентября 2019
11:49РИА Новости
Более четырех миллионов человек приняли участие в климатических забастовках
Несмотря на то, что процессия движется под пристальным контролем многочисленных полицейских и жандармов, избежать беспорядков не удалось. В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки. Для усмирения хулиганов полиция активно применяет слезоточивый газ. Из-за вспыхивающих беспорядков организации Greenpeace France и Youth For Climat призвали покинуть шествие.
000000
Обсудить 0
ПарижВ мире
Рекомендуем
Повестка в военкомат пришла пятилетнему мальчику в сельсовет села Гребенки
На Украине пятилетнего мальчика призвали в армию
РИА
Новости
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018
Армянский МИД: говорить о встрече глав Армении и Азербайджана еще рано
Житель города Кагашима в Японии спасается от погоды испортившейся в связи с приходом тайфуна Трами. 30 сентября 2018
Число пострадавших из-за тайфуна в Японии выросло до 19, отменен 361 рейс
Разгрузка угля в порту Одессы
На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Обожженных кипящим маслом в Турции детей доставили в Екатеринбург
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
Кузнецова решит вопрос комфортного проживания онкобольных детей в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Трансформаторы подстанции
Девять азиатских стран подписали декларацию по реформам в энергетике
В Армении плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
Плачущая кристаллами девушка поставила армянских врачей в тупик
Автомобиль скорой помощи на Украине
В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой
Пассажиры в вагоне поезда Московского метро
На серой ветке московского метро восстановили движение после ЧП
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Газовое оборудование в Львовской области
Экономист оценил предложение "Нафтогаза" по транзиту российского газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
17:18В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Одессой
Лента новостейМолния