В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата

ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Тысячи человек вышли днём в субботу на улицы Парижа, чтобы принять участие в шествии в защиту климата, передаёт корреспондент РИА Новости.

Многие участники шествия принесли с собой плакаты, например, "Нет природы - нет будущего", "Я люблю климат", "Скажем "нет" овощам, которые путешествуют больше меня". Также они выкрикивают лозунги с призывами обратить внимание на проблемы глобального потепления.

Утром в разных местах Парижа прошли несогласованные акции движения "желтых жилетов", которые сопровождались столкновениями с полицией и небольшими беспорядками. Однако немало сторонников "желтых жилетов" присоединились к климатическому шествию. Они идут группами, криком и песнями выражая своё недовольство социальной политикой властей страны.

Среди флагов и плакатов видны также флаг России и красное полотнище с серпом и молотом - их на шествие принесли живущие во Франции россияне.