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РИА Новости

Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья

17:40 21.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАварийный жилой дом
Аварийный жилой дом
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Аварийный жилой дом. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Около 1,5 миллиарда рублей будет выделено из Фонда содействия реформированию ЖКХ Волгоградской области на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2021 годы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение на 2019-2021 годы, по которому региону будут выделены средства на расселение из аварийного жилья.
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"Почти 1,5 миллиарда рублей выделит Волгоградской области Фонд содействия реформированию ЖКХ на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья", - сообщили в администрации.
Как отметили в ведомстве, согласно соглашению ежегодно до 2021 года включительно регион будет получать около 500 миллионов рублей на переселение из аварийных домов, которые признаны таковыми с 2012 по 2017 годы. Новое жилье, по информации администрации, получат за три года около 3,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области утверждена региональная программа по переселению из аварийного жилья в 2019-2025 годах в рамках государственной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". В ее рамках до 2025 года, по информации администрации региона, будет ликвидировано 176 тысяч "аварийных" квадратных метров, новое жилье получат около 11 тысяч человек.
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Андрей БочаровКонстантин ЦицинВолгоградская областьОбщество
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