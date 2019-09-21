Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья

ВОЛГОГРАД, 21 сен – РИА Новости. Около 1,5 миллиарда рублей будет выделено из Фонда содействия реформированию ЖКХ Волгоградской области на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2021 годы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение на 2019-2021 годы, по которому региону будут выделены средства на расселение из аварийного жилья.

"Почти 1,5 миллиарда рублей выделит Волгоградской области Фонд содействия реформированию ЖКХ на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья", - сообщили в администрации.

Как отметили в ведомстве, согласно соглашению ежегодно до 2021 года включительно регион будет получать около 500 миллионов рублей на переселение из аварийных домов, которые признаны таковыми с 2012 по 2017 годы. Новое жилье, по информации администрации, получат за три года около 3,5 тысячи человек.