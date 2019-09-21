В Подмосковье началась акция "Наш лес. Посади свое дерево"

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу принял участие в высадке аллеи в Звёздном городке, дав старт экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево", сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Воробьёв совместно с ветеранами космоса - летчиками-космонавтами, Петром Климуком, Борисом Волыновым и Валентиной Терешковой также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.

"Сегодня мы посадили кедр, это был позывной Юрия Алексеевича Гагарина - "Кедр". Саженцы привезли из Сибири к большой акции "Наш лес. Посади своё дерево", которая проходит сегодня в Московской области. 40% территории Московской области - это леса. Жители наших городов от мала до велика выходят и сажают деревья. Очень приятно, что такая традиция приживается. Раньше мы сажали преимущественно леса, потому что были вынуждены бороться с жуком-короедом. А сегодня это еще и общественные пространства: скверы, аллеи", - приводятся в сообщении слова губернатора.

К участию в акции приглашены местные жители, собственники дачных участков, школьники, студенты, представители общественных, молодежных, природоохранных организаций, профессиональных и отраслевых союзов, работники бюджетных учреждений. Всем им на местах выдаются необходимый инвентарь, сеянцы и саженцы.

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в высадке аллеи в Звёздном городке © Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в высадке аллеи в Звёздном городке

В этом году центральной площадкой акции выбрана территория возле деревни Хлюпино Одинцовского городского округа. Для посадки зеленых насаждений на землях муниципальных образований подобрано свыше 1000 участков на площади более 211 гектаров, где планируется высадить порядка 70 тысяч деревьев и кустарников. На землях лесного фонда подобрано 63 участка на площади свыше 215 гектаров. Ожидается, что за время проведения акции в лесах, парках и скверах будет высажено более 600 тысяч деревьев и кустарников.