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РИА Новости

Школьники ОАЭ выйдут на связь с первым эмиратским космонавтом на МКС

17:37 21.09.2019
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© NASA/Christina H KochКорабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
© NASA/Christina H Koch
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Школьники и студенты ОАЭ пообщаются по видеосвязи с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, пока тот будет на МКС, сообщили в субботу РИА Новости в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае, который проведет сеансы связи.
"Участие школьников и студентов в общении с Хаззаа аль-Мансури с борта МКС определенно побудит их и общественность к интересу к космическим наукам. Мы уверены, что учащиеся извлекут пользу из первого опыта астронавта ОАЭ на МКС и научных экспериментов, которые он будет проводить. Молодежь сегодня - фундаментальная часть будущего в космическом секторе", - приводит центр слова его гендиректора Хамада аш-Шаабани.
Как ранее сообщало НАСА, пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Первое общение школьников с эмиратским космонавтом по видеосвязи запланировано на 12.30 по эмиратскому времени (11.30 мск) в пятницу, 27 сентября. Аналогичная сессия пройдет также 1 октября. В субботу, 28 сентября, аль-Мансури ответит на вопросы на радиостанции, которая была недавно создана на территории космического центра.
В понедельник, 30 сентября, космонавт по видеосвязи продемонстрирует роботизированную камеру Int-Ball, разработанную Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), а потом попросит студентов на площадке JAXA в Японии отправить приказы этому роботу.
В день возвращения аль-Мансури на Землю, 3 октября, Космический центр будет вести прямую трансляцию его приземления.
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Как отметил директор подготовки эмиратских космонавтов Салем аль-Марри, впервые в истории арабского мира космонавт будет общаться с арабской аудиторией на родном языке и расскажет об устройстве МКС.
В субботу во время своего визита в музей на Байконуре аль-Мансури и его дублер Султан аль-Нейяди передали в музей логотипы эмиратской космической миссии и Космического центра Мохаммеда бин Рашида, а также выпущенную центром книгу "Гонка в космос". Это произошло за четыре дня до отправки в космос первого астронавта ОАЭ.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзОАЭ
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