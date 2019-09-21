МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о запланированных 24-26 сентября забастовках профсоюзов работников общественного транспорта в Афинах, которые могут повлиять на работу транспорта.
"24-26 сентября в Афинах запланированы 24-часовые забастовки профсоюзов работников общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
По данным ведомства, в связи с забастовками ожидаются существенные изменения в расписании пригородных поездов; увеличение интервала движения автобусов, трамваев и паромов, а также сбои в работе метрополитена.