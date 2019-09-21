Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Демонстранты в Гонконге бросают коктейли "Молотова", а полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа, передает телерадиокорпорация Демонстранты в Гонконге бросают коктейли "Молотова", а полиция разгоняет их с помощью слезоточивого газа, передает телерадиокорпорация RTHK

В субботу протестующие собрались у станции Юаньлан, где ровно два месяца назад группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу в черных одеждах, посчитав их за демонстрантов. Тогда 36 человек были госпитализированы.

По словам полиции, демонстранты заблокировали дороги и устроили поджог.

"Некоторые даже кидали коктейли "Молотова" в полицейскую машину, создавая угрозу жизни находящихся в ней полицейских", - говорится в сообщении полиции в Twitter

В результате полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Также группа демонстрантов собралась в торговом центре в городе Юаньлан. Они устроили минуту молчания, чтобы выразить поддержку пострадавшим 21 июля на одноименной станции.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.