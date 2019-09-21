Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T17:29Z
https://ria.ru/20190921/1558962085.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155851/22/1558512274_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_23bfebadf2a79dbb1a9df58635d47096.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали

17:29 21.09.2019
1178
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что история о якобы разглашении им секретов в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
"Фейковые СМИ и их партнеры – Демократическая партия – хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к правительству Украины уволить прокурора, который расследовал (деятельность) его сына, или они не получили бы большой объем средств США, поэтому они (СМИ и демократы – ред.) сфабриковали историю обо мне и моем прекрасном и обычном разговоре с новым президентом Украины", - написал Трамп в Twitter.
Он подчеркнул, что в этом разговоре "не было ничего неправильного", а требование Байдена было "полной катастрофой", но СМИ не хотят об этом сообщать.
История, о которой говорит Трамп, началась на этой неделе с публикации в газете Washington Post.
Белый дом в Вашингтоне
Вчера, 04:08РИА Новости
Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа
Издание сообщало, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа якобы содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забеспокоился. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. Затем издание уточнило, что жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе.
Затем газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
12 июля, 18:29РИА Новости
Россия и Китай "молятся", чтобы президентом США стал Байден, заявил Трамп
251001
Обсудить 0
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Газовое оборудование в Львовской области
Экономист оценил предложение "Нафтогаза" по транзиту российского газа
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения СМИ о позиции Трампа по Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа
Лента
новостей
Разгрузка угля в порту Одессы
На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Повестка в военкомат пришла пятилетнему мальчику в сельсовет села Гребенки
На Украине пятилетнего мальчика призвали в армию
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Трансформаторы подстанции
Девять азиатских стран подписали декларацию по реформам в энергетике
Небоскребы делового центра Москва-сити
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Сотрудники Росгвардии
СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
17:18В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Одессой
Лента новостейМолния