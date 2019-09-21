Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что история о якобы разглашении им секретов в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.

"Фейковые СМИ и их партнеры – Демократическая партия – хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к правительству Украины уволить прокурора, который расследовал (деятельность) его сына, или они не получили бы большой объем средств США, поэтому они (СМИ и демократы – ред.) сфабриковали историю обо мне и моем прекрасном и обычном разговоре с новым президентом Украины", - написал Трамп в Twitter

The Fake News Media and their partner, the Democrat Party, want to stay as far away as possible from the Joe Biden demand that the Ukrainian Government fire a prosecutor who was investigating his son, or they won’t get a very large amount of U.S. money, so they fabricate a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

Он подчеркнул, что в этом разговоре "не было ничего неправильного", а требование Байдена было "полной катастрофой", но СМИ не хотят об этом сообщать.

История, о которой говорит Трамп, началась на этой неделе с публикации в газете Washington Post.

Издание сообщало, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа якобы содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забеспокоился. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. Затем издание уточнило, что жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе.

Затем газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера в ходе телефонного разговора в июле.