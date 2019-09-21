Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Ланкастер, штат Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на власти.
Неизвестные открыли огонь в ночном клубе Old Skool Sports Bar & Grill.
"Два человека погибли, еще многие серьезно ранены", — заявил шериф округа Барри Фэил.
По информации телеканала, речь идет как минимум о восьми пострадавших. Точные цифры неизвестны.
Среди погибших двое мужчин, раненых направили в больницы.
Полиция начала расследование, ведется поиск стрелявших.