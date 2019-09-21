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РИА Новости

Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

17:23 21.09.2019 (обновлено: 17:40 21.09.2019)
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© AP Photo / John MinchilloПолиция в США
Полиция в США
© AP Photo / John Minchillo
Полиция в США. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Ланкастер, штат Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на власти.
Неизвестные открыли огонь в ночном клубе Old Skool Sports Bar & Grill.
"Два человека погибли, еще многие серьезно ранены", — заявил шериф округа Барри Фэил.
По информации телеканала, речь идет как минимум о восьми пострадавших. Точные цифры неизвестны.
Среди погибших двое мужчин, раненых направили в больницы.
Полиция начала расследование, ведется поиск стрелявших.
Автомат Калашникова
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