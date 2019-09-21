Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ

САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Более 2 тысяч волонтеров помогают жителям Саратовской области подключить и настроить оборудование для приема цифрового телесигнала, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта региона.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

"В Саратове и в 14 филиалах регионального центра "Молодежь плюс" в районах области первоначально был сформирован волонтерский корпус, в ноябре 2018 года насчитывавший 200 человек. К настоящему времени для волонтеров проведено порядка 17 обучающих семинаров, инструктажей. С ноября общий охват волонтеров составил 2082 человека, в том числе 697 - в Саратове, они оказывают помощь в информировании и подключении цифрового оборудования жителям области", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в рамках перехода на цифровое ТВ в день задействованы до 15 волонтеров, часть из которых работает на выездах, а другие на "горячей линии" по переходу на цифровое ТВ, которая в будние дни работает в центре "Молодежь плюс" по телефону: 8-927-229-72-49.

"За время работы горячей линии поступило 885 обращений по вопросам перехода на цифровое вещание и отключению аналогового сигнала. В основном обращения связаны с подачей заявок на настройку и подключение ТВ-оборудования, а также консультированием по вопросам перехода на "цифру". По каждому обращению даны исчерпывающие разъяснения, а также адресно отработаны заявки на подключение оборудования", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в областном Минпромэнерго РИА Новости сообщили, что в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без абонентской платы.