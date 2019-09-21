Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T17:22Z
https://ria.ru/20190921/1558961899.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/42/1552694227_0:0:3068:1726_1036x0_80_0_0_b2fdc70671113b0e2027e08ff0cb2f98.jpg
РИА Новости

Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ

17:22 21.09.2019
176
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Переход с аналогового на цифровое телевещание . Архивное фото
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Более 2 тысяч волонтеров помогают жителям Саратовской области подключить и настроить оборудование для приема цифрового телесигнала, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта региона.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
Цифровой забег в Саратове
17:02РИА Новости
В Саратове в "Цифровом забеге" участвовали почти 3,2 тысячи человек
"В Саратове и в 14 филиалах регионального центра "Молодежь плюс" в районах области первоначально был сформирован волонтерский корпус, в ноябре 2018 года насчитывавший 200 человек. К настоящему времени для волонтеров проведено порядка 17 обучающих семинаров, инструктажей. С ноября общий охват волонтеров составил 2082 человека, в том числе 697 - в Саратове, они оказывают помощь в информировании и подключении цифрового оборудования жителям области", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что в рамках перехода на цифровое ТВ в день задействованы до 15 волонтеров, часть из которых работает на выездах, а другие на "горячей линии" по переходу на цифровое ТВ, которая в будние дни работает в центре "Молодежь плюс" по телефону: 8-927-229-72-49.
"За время работы горячей линии поступило 885 обращений по вопросам перехода на цифровое вещание и отключению аналогового сигнала. В основном обращения связаны с подачей заявок на настройку и подключение ТВ-оборудования, а также консультированием по вопросам перехода на "цифру". По каждому обращению даны исчерпывающие разъяснения, а также адресно отработаны заявки на подключение оборудования", - рассказали в пресс-службе.
Ранее в областном Минпромэнерго РИА Новости сообщили, что в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без абонентской платы.
200000
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеСаратовская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Цифровой забег в Саратове
В Саратове в "Цифровом забеге" участвовали почти 3,2 тысячи человек
РИА
Новости
Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе
Крымчане выстроились в силуэт "цифровой бабочки" в ходе "Цифрового забега"
Разгрузка угля в порту Одессы
На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
Участник забега в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019 в Ленинградской области.
В Ленобласти "Цифровой забег" завершился запуском воздушных змеев
Лента
новостей
Вид на универсальный спортивный зал Дружба в Лужниках
В "Лужниках" открыли скалодром высотой 16 метров
Участники забега в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019 на стадионе Спартак в Петрозаводске
В "Цифровом забеге" в Петрозаводске приняли участие более тысячи человек
Города России. Оренбург
В Оренбурге участники "Цифрового забега" пробежали 1003 метра
Вид с воздуха на город Уфа
В "цифровом забеге" в Уфе приняли участие пять тысяч человек
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
Кузнецова решит вопрос комфортного проживания онкобольных детей в Москве
Астраханский кремль
В Астрахани "Цифровой забег" прошел под дождем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Два человека погибли в ДТП под Волгоградом
Казань
В Казани сдали дом на 180 квартир для обманутых дольщиков
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
17:18В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Одессой
Лента новостейМолния