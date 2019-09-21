На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, полиция возбудила дело, сообщила в субботу пресс-служба МВД Украины.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что вагоны блокируют участники конфликта на Донбассе, поскольку уголь якобы ввезен из РФ.

"В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию", - говорится в сообщении МВД.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, глава Независимого профсоюза горняков Украины сообщил, что пути блокируют бывшие участники конфликта на Донбассе, поскольку в составах якобы находится российский уголь.

"Именно сейчас на станции Сосновка во Львовской области силовики арестовывают участников АТО ("антитеррористической операции" - ред.), которые более двух недель блокируют вагоны с российским углем. Среди представителей полиции многие в балаклавах", - написал Волынец в Telegram-канале.

Кабинет министров Украины 10 апреля обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.