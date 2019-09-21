Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T17:16Z
https://ria.ru/20190921/1558961676.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153081/05/1530810539_0:198:3066:1923_1036x0_80_0_0_621c392c3a93bd1a580017fa00a20a23.jpg
РИА Новости

На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области

17:16 21.09.2019
565
© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкРазгрузка угля в порту Одессы
Разгрузка угля в порту Одессы
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Разгрузка угля в порту Одессы. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, полиция возбудила дело, сообщила в субботу пресс-служба МВД Украины.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что вагоны блокируют участники конфликта на Донбассе, поскольку уголь якобы ввезен из РФ.
Оперативные службы у здания шахты Степная во Львовской области, где произошла авария. Архивное фото
7 марта 2017, 17:17РИА Новости
Во Львовской области горняки отказались спускаться в аварийную шахту
"В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию", - говорится в сообщении МВД.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.
В свою очередь, глава Независимого профсоюза горняков Украины сообщил, что пути блокируют бывшие участники конфликта на Донбассе, поскольку в составах якобы находится российский уголь.
"Именно сейчас на станции Сосновка во Львовской области силовики арестовывают участников АТО ("антитеррористической операции" - ред.), которые более двух недель блокируют вагоны с российским углем. Среди представителей полиции многие в балаклавах", - написал Волынец в Telegram-канале.
Кабинет министров Украины 10 апреля обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Участники акции протеста шахтеров
12 августа, 09:42РИА Новости
Шахтеры на Украине перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату
3170020
Обсудить 0
Михаил ВолынецЛьвовская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Газовое оборудование в Львовской области
Экономист оценил предложение "Нафтогаза" по транзиту российского газа
РИА
Новости
Повестка в военкомат пришла пятилетнему мальчику в сельсовет села Гребенки
На Украине пятилетнего мальчика призвали в армию
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения СМИ о позиции Трампа по Украине
В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Одесской
В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Одессой
Лента
новостей
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Особый статус Донбасса в итоге могут отобрать, заявил сенатор Рыжков
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
Слуцкий заявил, что отказ Украины участвовать в сессии ПАСЕ похож на шантаж
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. 2 ноября 2018
Требовавшие выплатить зарплату украинские шахтеры поднялись на поверхность
Депутаты на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Общественники: 17 депутатов новой Рады пропустили более 90% голосований
В Армении плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
Плачущая кристаллами девушка поставила армянских врачей в тупик
Украинский пограничник
Украина внедрит американскую модель охраны на участке границы
Корабль береговой охраны Украины
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
В Польше отреставрировали памятник погибшему капитану Туркеничу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
Лента новостейМолния