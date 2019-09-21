Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T17:19Z
https://ria.ru/20190921/1558961575.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150779/56/1507795632_0:0:3083:1735_1036x0_80_0_0_e745fb684a007455b9cdf130f4832795.jpg
РИА Новости

Экономист оценил предложение "Нафтогаза" по транзиту российского газа

17:16 21.09.2019 (обновлено: 17:19 21.09.2019)
10153
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской области
Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы. Об этом сообщает RT.
Как считает эксперт, Киев предлагает только выгодные для себя варианты. Представленный расчет — это всего лишь попытка сделать вид, что украинская компания идет навстречу "Газпрому".

"Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию. <…> Возможно, в будущем появятся более реальные цифры", — отметил собеседник телеканала.

По его словам, действия украинской стороны говорят о том, что "Нафтогаз" не готов пойти на компромисс.
"Кроме этих условий по транзиту, так и не было высказано никаких идей о прекращении судебных разбирательств, о поиске оптимальных для обеих сторон решений", — пояснил Дудчак.
Газовое месторождение во Львовской области Украины
19 сентября, 08:00РИА Новости
Принуждение к транзиту. Как Украина и ЕС будут пытаться продавить "Газпром"
Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщили о тарифах, предложенных компанией для транзита российского голубого топлива. Так, при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей украинской ГТС тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара.
В четверг в Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по газу, где Москва предложила временно продлить действующий контракт. Российская сторона готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей ГТС. "Газпром" и "Нафтогаз" также должны уладить споры в международных арбитражах.
Дело – труба!
13 сентября, 17:01РИА Новости
Дело – труба!
30122131
Обсудить 5
Нафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения СМИ о позиции Трампа по Украине
РИА
Новости
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Особый статус Донбасса в итоге могут отобрать, заявил сенатор Рыжков
Лента
новостей
Небоскребы делового центра Москва-сити
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Разгрузка угля в порту Одессы
На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Здание Белого дома в Вашингтоне
В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
17:18В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Одессой
Лента новостейМолния