Экономист оценил предложение "Нафтогаза" по транзиту российского газа

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы. Об этом сообщает Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы. Об этом сообщает RT

Как считает эксперт, Киев предлагает только выгодные для себя варианты. Представленный расчет — это всего лишь попытка сделать вид, что украинская компания идет навстречу "Газпрому".

"Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию. <…> Возможно, в будущем появятся более реальные цифры", — отметил собеседник телеканала.

По его словам, действия украинской стороны говорят о том, что "Нафтогаз" не готов пойти на компромисс.

"Кроме этих условий по транзиту, так и не было высказано никаких идей о прекращении судебных разбирательств, о поиске оптимальных для обеих сторон решений", — пояснил Дудчак.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщили о тарифах, предложенных компанией для транзита российского голубого топлива. Так, при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей украинской ГТС тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара.

В четверг в Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по газу, где Москва предложила временно продлить действующий контракт. Российская сторона готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.