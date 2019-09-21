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РИА Новости

В Саратове в "Цифровом забеге" участвовали почти 3,2 тысячи человек

17:02 21.09.2019 (обновлено: 17:22 21.09.2019)
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© Фото : Пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области"Цифровой забег" в Саратове
Цифровой забег в Саратове
© Фото : Пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти 3,2 тысячи человек в субботу в парке Победы на Соколовой горе в Саратове приняли участие в "Цифровом забеге", приуроченном к переходу на цифровое телевещание, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта региона.
В субботу в 19 регионах, в том числе и в Саратовской области, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" на призы губернатора проходят "Цифровые забеги".
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"Очень приятно, что в этом году забег приурочен к тому, что мы с вами переходим на цифровое вещание... В Саратовской области построена вся необходимая инфраструктура для осуществления эфирного наземного вещания в цифровом формате. 14 октября состоится отключение аналогового вещания, это историческое событие, и я вас поздравляю с тем, что мы являемся участниками и свидетелями этого исторического события", - сказала заместитель директора Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра ("Саратовский ОРТПЦ") Ирина Леденева перед забегом.
В пресс-службе рассказали, что в соревнованиях приняли участие почти 3,2 тысячи человек, среди которых были спикер областной думы Александр Романов и министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов, спортсмены региона, члены клуба любителей ходьбы и бега "Сокол", сотрудники министерств и ведомств региона, силовых структур, администраций районов Саратова и области, представители СМИ, депутаты облдумы и муниципальных собраний региона, общественники, школьники, студенты и сотрудники учебных заведений, спортшкол и других организаций.
По словам собеседницы агентства, многие участники забега пришли со своими детьми, в том числе дошкольного и младшего школьного возраста, и преодолели дистанцию вместе с родителями. "Это был массовый праздник. В рамках открытия были награждены самый опытный и юный участники соревнований, самая спортивная семья", - отметила она.
В самой длинной дистанции на 1000 метров сильнейшими среди мужчин стал мастер спорта Дмитрий Моторин с результатом 2,32 минуты, среди женщин — кандидат в мастера спорта Василиса Николенко с результатом 3,2 минуты.
"Во время забега работали различные развлекательные площадки, в том числе гребной тренажер, стрельба по мишеням, были подготовлены музыкальная программа, конкурсы и игры для детей. На одной из площадок все желающие могли получить консультацию по вопросам перехода на цифровое ТВ и приобрести специальные приставки", - сообщили в пресс-службе.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеСаратовОбщество
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