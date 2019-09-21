Избранный в Пермском крае депутатом актер думает об участии в новых выборах

ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны" Армен Бежанян, избранный депутатом Осинской городской думы Пермского края, сообщил РИА Новости, что не исключает своего участия в выборах главы муниципального образования.

В единый день голосования 8 сентября в Пермском крае прошли выборы в первый созыв Осинской городской думы, созданной после объединения двух муниципальных образований - города Осы и Осинского района - в один Осинский городской округ. По данным региональной избирательной комиссии, Бежанян на этих выборах набрал 197 голосов избирателей или 47,58% в избирательном округе номер 6.

В беседе с РИА Новости Бежанян признал, что в связи с новым статусом не планирует пересматривать приоритеты в жизни. "После выборов моя основная деятельность не будет ограничиваться работой депутатом. Моя основная деятельность - по-прежнему воспитание детей хорошими людьми, все остальное - это обычные будни", - пояснил Бежанян.

При этом Бежанян не исключил своего участия в выборах главы Осинского городского округа.

"Если на пост главы будут претендовать кандидаты, которых я считаю не лучше меня, то мне ничего не помешает также заявиться", - сказал Бежанян.

Он обратил внимание на то, что в "округе есть более достойные люди". "Если они заявятся, мы посмотрим их программу, познакомимся, и не факт, что после этого я вообще буду об этом (о выдвижении своей кандидатуры на пост главы округа - ред.) думать", - уточнил Бежанян.

Однако Бежанян считает, что говорить об этом пока рано, поскольку на данный момент положение о выборах главы еще не разработано. "Мы будем рассматривать его на следующем заседании думы", - пояснил депутат.