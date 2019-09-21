На серой ветке московского метро пассажир упал на рельсы

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Нагорной" до "Пражской" из-за падения человека на путь, сообщается в субботу в Twitter метрополитена.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции "Нагорная" до станции "Пражская" из-за падения пассажира", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сотрудники метро делают "все возможное для скорейшего восстановления движения". "Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями метро и наземным транспортом", - говорится в Twitter.