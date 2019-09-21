Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Инаугурация победившего на выборах главы Калмыкии Бату Хасикова состоялась в субботу в правительстве республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

По его словам, вступление в должность состоялось в рамках торжественного заседания Народного Хурала (парламента) Калмыкии шестого созыва, посвященного этому событию.

"Инаугурация состоялась, Бату Сергеевич Хасиков только что вступил в должность главы Калмыкии", - сказал он.