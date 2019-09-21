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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане запустили завод присадок "Транснефть-Синтез"

16:35 21.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОсобая экономическая зона "Алабуга"
Особая экономическая зона Алабуга
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Особая экономическая зона "Алабуга". Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Завод "Транснефть-Синтез" по производству противотурбулентных присадок открылся в субботу в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики.
"Инвестиционный проект "Транснефть-Синтез" предполагает изготовление противотурбулентных присадок. Планируемый объем производства – 3 тысячи тонн. Основными потребителями продукции являются предприятия нефтетранспортной отрасли и нефтедобывающие компании", - говорится в сообщении.
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Противотурбулентные присадки применяются при перекачке углеводородов (нефти и нефтепродуктов) с целью снижения внутритрубного давления и увеличения пропускной способности нефтепроводов за счёт снижения гидравлического сопротивления. По информации ПАО "Транснефть", ранее компания закупала противотурбулентную присадку импортного производства, экономия от собственного производства составит от 100 до 250 миллионов рублей в зависимости от объемов потребления в соответствии с планами грузопотоков нефти и нефтепродуктов.
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, присутствовавший на церемонии открытия нового производства, подчеркнул, что открытие завода "Транснефть-Синтез" - серьезный шаг в развитии отечественных технологий в нефтяной отрасли.
"В России гигантский нефтегазовый сектор, ежегодно обеспечивающий триллионы рублей инвестиций. Существенная часть этих средств уходит нашим зарубежным партнерам. Но те усилия, которые прилагают компания "Транснефть" и руководство Республики Татарстан, предоставляющее площадки, преференции и инфраструктуру, позволяют дать работу нашим гражданам, научным институтам, предприятиям. Благодаря данной работе мы направляем инвестиции в экономику страны", - сказал он.
По словам премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, компания "Транснефть" – стратегический партнер Татарстана, отношения с которым развиваются на долгосрочной и системной основе. Он отметил, что товарооборот между предприятиями Татарстана и компанией "Транснефть" за последние четыре года вырос более чем в 2,6 раза и сегодня превышает 51 миллиард рублей в год.
"Мы рады, что "Транснефть" расширяет свою деятельность в Татарстане… Новый завод позволит полностью удовлетворить не только потребности компании "Транснефть" в противотурбулентных присадках, но и частично других компаний, имеющих собственные нефтепродуктопроводы", - добавил он.
ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится более 50% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 56 компаний-резидентов. В их числе такие ведущие международные компании как Ford Sollers, 3M, Rockwool, Armstrong, Hayat и другие. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,7 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.
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