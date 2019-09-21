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РИА Новости

На Украине пятилетнего мальчика призвали в армию

16:48 21.09.2019 (обновлено: 17:29 21.09.2019)
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Повестка в военкомат пришла пятилетнему мальчику в сельсовет села Гребенки
Повестка в военкомат пришла пятилетнему мальчику в сельсовет села Гребенки
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Киевской области в селе Гребенки пятилетнего ребенка призвали на службу в армии. Фотографию повестки из военкомата опубликовала мать мальчика в фейсбуке, сообщает "Украина.ру".
"Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет", — написала женщина.
Согласно повестке, мальчик 23 сентября должен явиться в сельсовет села Гребенки с одним из родителей и встать на учет в местном призывном пункте.
Позже выяснилось, что путаница возникла из-за того, что год рождения мальчика в списке населения был исправлен с 2013-го на 2003-й.
Сельсовет Гребенков в фейсбуке принес извинения за ошибку и призвал родителей в таких случаях сразу обращаться к администрации по телефону, а не публиковать информацию в соцсетях.
"Так делают все, кто с уважением относится к чужой работе. Вы знаете, не ошибается тот, кто ничего не делает", — говорится в сообщении.
После этого женщина удалила свой пост.
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Киевская областьУкраинаВ мире
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