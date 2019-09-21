Обожженных кипящим маслом в Турции детей доставили в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Двое детей, обожженные кипящим маслом в Турции, доставлены в Екатеринбург, сообщает в субботу Минздрав Свердловской области.

Двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки инцидента следственными органами.

"Дети, получившие ожоги раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга и силами территориального центра медицины катастроф из аэропорта Кольцово госпитализированы в ожоговое отделение детской городской клинической больницы №9, располагающее всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи пациентам с подобными травмами. Мальчишки проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения", - говорится в сообщении.