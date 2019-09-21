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РИА Новости

Обожженных кипящим маслом в Турции детей доставили в Екатеринбург

16:12 21.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Двое детей, обожженные кипящим маслом в Турции, доставлены в Екатеринбург, сообщает в субботу Минздрав Свердловской области.
Двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки инцидента следственными органами.
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Вчера, 17:05Радио Sputnik
Отец пострадавших в Турции детей рассказал подробности происшествия
"Дети, получившие ожоги раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга и силами территориального центра медицины катастроф из аэропорта Кольцово госпитализированы в ожоговое отделение детской городской клинической больницы №9, располагающее всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи пациентам с подобными травмами. Мальчишки проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения", - говорится в сообщении.
В больнице находится заместитель министра здравоохранения Елена Чадова. Ситуация с момента появления информации о ЧП находится под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, уточняет министерство.
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ТурцияЕкатеринбургПроисшествия
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