В Красноярском крае двое детей погибли в результате пожара в жилом доме

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Рыбинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В населенном пункте Новокамала на улице Вокзальная произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме. В результате пожара отравление угарным газом получили два ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие дети были доставлены в центральную районную больницу города Заозерного, где скончались.