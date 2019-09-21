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РИА Новости

В Красноярском крае двое детей погибли в результате пожара в жилом доме

16:10 21.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Рыбинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Новокамала на улице Вокзальная произошел пожар в двухквартирном частном жилом доме. В результате пожара отравление угарным газом получили два ребенка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие дети были доставлены в центральную районную больницу города Заозерного, где скончались.
Обстоятельства пожара и гибели детей выясняются.
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