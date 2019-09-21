Пушков прокомментировал сообщения СМИ о позиции Трампа по Украине

"Он назвал политику США на Украине бессмысленной и лишь раздражающей Россию. Разве это не так? Что дает США как нации слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар? Ответ очевиден", — написал сенатор в твиттере.