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РИА Новости

Пушков прокомментировал сообщения СМИ о позиции Трампа по Украине

16:06 21.09.2019 (обновлено: 17:07 21.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью The Washington Post о данной президентом США Дональдом Трампом оценке американской политики в отношении Украины.
Ранее бывший высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что Трамп в разговорах с ним называл действия Вашингтона "бессмысленными". По словам собеседника The Washington Post, американский лидер считает, что такая политика вызывает раздражение России.
Пушков отметил, что для президента США характерны здравый смысл и "бизнес-мышление".

"Он назвал политику США на Украине бессмысленной и лишь раздражающей Россию. Разве это не так? Что дает США как нации слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар? Ответ очевиден", — написал сенатор в твиттере.

Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
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Дональд ТрампАлексей ПушковРоссияСШАУкраинаВ мире
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