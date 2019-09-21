Пушков прокомментировал сообщения СМИ о позиции Трампа по Украине

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью The Washington Post о данной президентом США Дональдом Трампом оценке американской политики в отношении Украины.
Ранее бывший высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что Трамп в разговорах с ним называл действия Вашингтона "бессмысленными". По словам собеседника The Washington Post, американский лидер считает, что такая политика вызывает раздражение России.
Пушков отметил, что для президента США характерны здравый смысл и "бизнес-мышление".
"Он назвал политику США на Украине бессмысленной и лишь раздражающей Россию. Разве это не так? Что дает США как нации слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар? Ответ очевиден", — написал сенатор в твиттере.