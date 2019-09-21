Требовавшие выплатить зарплату украинские шахтеры поднялись на поверхность

Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. 2 ноября 2018

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Горняки шахты "Бужанская" госпредприятия "Волынуголь", которые устраивали под землей акцию с требованием погасить задолженность по зарплате, поднялись на поверхность, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец сообщил, что 19 сентября горняки шахты "Бужанская" госпредприятия "Волынуголь" отказались подниматься на поверхность и требовали выплаты заработной платы.

"Вчера, 20 сентября, горняки шахты "Бужанская" ГП "Волыньуголь" выехали на поверхность. Они более суток протестовали в подземных условиях в связи с задолженностью по заработной плате. С начала акции были приостановлены спуски горняков в шахты, а уголь не добывается", - написал Волынец в Telegram.

По его словам, в понедельник двое протестующих и профсоюзные лидеры приедут в Киев для встречи с руководством угольного департамента минэнергоугля.

"Шахтеры из Донбасса, Луганской, Львовской (областей – ред.) солидарны с действиями горняков Волыни", - добавил Волынец.

По его словам, задолженность по заработной плате горнякам на данный момент составляет 850 миллионов гривен (более 34,5 миллиона долларов по текущему курсу), а с 1 октября может вырасти до 1,3 миллиарда гривен (52,8 миллиона долларов).