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РИА Новости

Требовавшие выплатить зарплату украинские шахтеры поднялись на поверхность

16:02 21.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. 2 ноября 2018
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. 2 ноября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Горняки шахты "Бужанская" госпредприятия "Волынуголь", которые устраивали под землей акцию с требованием погасить задолженность по зарплате, поднялись на поверхность, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
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Ранее Волынец сообщил, что 19 сентября горняки шахты "Бужанская" госпредприятия "Волынуголь" отказались подниматься на поверхность и требовали выплаты заработной платы.
"Вчера, 20 сентября, горняки шахты "Бужанская" ГП "Волыньуголь" выехали на поверхность. Они более суток протестовали в подземных условиях в связи с задолженностью по заработной плате. С начала акции были приостановлены спуски горняков в шахты, а уголь не добывается", - написал Волынец в Telegram.
По его словам, в понедельник двое протестующих и профсоюзные лидеры приедут в Киев для встречи с руководством угольного департамента минэнергоугля.
"Шахтеры из Донбасса, Луганской, Львовской (областей – ред.) солидарны с действиями горняков Волыни", - добавил Волынец.
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По его словам, задолженность по заработной плате горнякам на данный момент составляет 850 миллионов гривен (более 34,5 миллиона долларов по текущему курсу), а с 1 октября может вырасти до 1,3 миллиарда гривен (52,8 миллиона долларов).
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
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зарплатыМихаил ВолынецШахтыУкраина
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