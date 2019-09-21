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РИА Новости

В Вологодской области на "Цифровом забеге" провели фестиваль красок Холи

15:56 21.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФлаги с логотипами телеканалов в рамках Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2019"
Флаги с логотипами телеканалов в рамках Всероссийского дня бега Кросс Нации - 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Приуроченный к переходу на цифровое вещание "Цифровой забег", который прошел в трех городах Вологодской области, завершился фестивалем красок Холи, вызывающих эффект цветного дыма при распылении в воздухе, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В субботу в 19 регионах, в том числе и в Вологодской области, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".
Вид с воздуха на город Уфа
14:34РИА Новости
В "цифровом забеге" в Уфе приняли участие пять тысяч человек
"У нас "Цифровой забег" состоялся в трех городах – Вологде, Соколе и Череповце. И в каждом из них для участников был организован фестиваль красок Холи, которые распылялись в воздухе. Дети, конечно, с удовольствием размазывали их по лицам, рукам и волосам", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, "Цифровой забег" в регионе собрал около 1 тысячи человек всех возрастов. В нем участвовал и вице-губернатор Вологодской области Виталий Тушинов, курирующий, в том числе, и цифровые технологии. Протяженность дистанции составила 2 километра.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеРоссияВологодская областьОбщество
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