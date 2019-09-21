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РИА Новости
Культура

Сталлоне объяснил, за что ненавидел Дольфа Лундгрена в фильме "Рокки 4"

17:45 21.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкП/к, посвященная предпремьерному показу фильма "Неудержимые" в Киеве
П/к, посвященная предпремьерному показу фильма Неудержимые в Киеве
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американский актер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне объяснил в эфире вечернего шоу Джимми Фэллона, за что "ненавидел" своего коллегу по фильму "Рокки 4" Дольфа Лундгрена, сообщает Daily Mail.
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)Кадр из фильма "Рокки 4"
Кадр из фильма Рокки 4
1 из 3
Кадр из фильма "Рокки 4"
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)Кадр из фильма "Рокки 4"
Кадр из фильма Рокки 4
2 из 3
Кадр из фильма "Рокки 4"
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)Кадр из фильма "Рокки 4"
Кадр из фильма Рокки 4
3 из 3
Кадр из фильма "Рокки 4"
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)
1 из 3
Кадр из фильма "Рокки 4"
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)
2 из 3
Кадр из фильма "Рокки 4"
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)
3 из 3
Кадр из фильма "Рокки 4"
© Metro-Goldwyn-Mayer (1985)

"У него была прямая линия роста волос и невероятно широкие плечи. Его мускулы просвечивались сквозь одежду, а голубые глаза смотрели прямо в душу. Он был настоящим Терминатором. Я ненавидел этого парня. Он слишком хорошо выглядел —совершенство. Я его выбрал, потому что если я ненавижу этого парня, то, уверен, что и мир будет чувствовать то же самое при просмотре фильма", — так Сталлоне описал первое впечатление от Лундгрена во время кастинга.

В "Рокки 4" (1985 год) Дольф Лундгрен сыграл практически непобедимого боксера и офицера из Советского Союза Ивана Драго, который в ходе боя убил близкого друга Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) Аполло Крида, за которого Рокки решает отомстить на ринге.
В интервью актер также посмеялся над названием своего нового фильма "Рэмбо: Последняя кровь": "Эта часть либо все-таки завершит франшизу, либо, герои убили так много людей, что в мире больше не осталось крови".
"Я собирался назвать его "Переливание", но такой фильм уже есть", — пошутил Сталлоне.
Кадр из фильма Тайна печати дракона
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КультураКино и сериалыНовости культурыДольф ЛундгренDaily MailСильвестр Сталлоне
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