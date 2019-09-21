Сталлоне объяснил, за что ненавидел Дольфа Лундгрена в фильме "Рокки 4"

"У него была прямая линия роста волос и невероятно широкие плечи. Его мускулы просвечивались сквозь одежду, а голубые глаза смотрели прямо в душу. Он был настоящим Терминатором. Я ненавидел этого парня. Он слишком хорошо выглядел —совершенство. Я его выбрал, потому что если я ненавижу этого парня, то, уверен, что и мир будет чувствовать то же самое при просмотре фильма", — так Сталлоне описал первое впечатление от Лундгрена во время кастинга.