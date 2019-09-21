В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Девять человек погибли в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
По информации ведомства, столкнулись переполненная маршрутка, ехавшая в Одессу, и грузовик, который возвращался из областного центра.
Позднее в полиции рассказали, что после аварии госпитализировали четырех человек.
Авария произошла между селами Новая Долина и Прилиманское.
Сейчас на месте аварии работают спасатели, медики и следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.