Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T17:45Z
https://ria.ru/20190921/1558959559.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:0:3554:1999_1036x0_80_0_0_b9e55b05d9cf0870a9c0fc94717cd639.jpg
РИА Новости

В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой

15:48 21.09.2019 (обновлено: 17:45 21.09.2019)
1240
© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Девять человек погибли в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
По информации ведомства, столкнулись переполненная маршрутка, ехавшая в Одессу, и грузовик, который возвращался из областного центра.
Позднее в полиции рассказали, что после аварии госпитализировали четырех человек.
Авария произошла между селами Новая Долина и Прилиманское.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 12:04РИА Новости
В Мурманской области 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Сейчас на месте аварии работают спасатели, медики и следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
53124011
Обсудить 1
Одесская областьВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
РИА
Новости
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Анна Данилова
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Лента
новостей
Повестка в военкомат пришла пятилетнему мальчику в сельсовет села Гребенки
На Украине пятилетнего мальчика призвали в армию
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
В Армении плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
Плачущая кристаллами девушка поставила армянских врачей в тупик
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения СМИ о позиции Трампа по Украине
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ
"Бог ему судья": фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
17:18В Сети появилось видео с места смертельного ДТП под Одессой
Лента новостейМолния