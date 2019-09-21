Сигнал Бэтмена появится сегодня по всему миру в честь 80-летия супергероя

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В честь 80-летия с момента выхода первого комикса DC с супергероем Бэтменом в 11 городах мира зажгут его легендарный сигнал, сообщает NME.
Бэт-сигнал появится на зданиях в Мельбурне, Токио, Йоханнесбурге, Берлине, Париже, Барселоне, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Монреале, Мехико, Лос-Анджелесе и Лондоне сегодня вечером, в 20:00 по местному времени в каждом из городов.
© AP Photo / Dan SteinbergBat-Signal освещает студию Warner Bros
© AP Photo / Dan Steinberg
Bat-Signal освещает студию Warner Bros
Бэт-сигнал — специальный прожектор, который проецировал эмблему летучей мыши над ночным небом вымышленного города Готэм-Сити в комиксах и фильмах о супергерое.
Появление знака говорило о том, что люди нуждаются в помощи Бэтмена, который в обычной жизни был миллиардером Брюсом Уэйном.
Несмотря на то, что персонаж впервые появился в комиксах DC в марте 1939 года, официально День Бэтмена уже шестой год подряд празднуют 21 сентября.
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