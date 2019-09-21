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РИА Новости

Посол ЕС в России заявил о важности изучения культур различных стран

15:44 21.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Изучение культур других стран позволяет навести мосты между различными странами и народами, а также преодолеть разногласия и возможное недопонимание, сказал журналистам посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
В субботу посол посетил пятый международный фестиваль "Открой свою Европу в Эрмитаже" в Главном штабе, где можно познакомиться с культурой европейских стран. Фестиваль проводится по инициативе Государственного Эрмитажа и представительства Европейского Союза в России в сотрудничестве с генеральными консульствами и культурными институтами стран ЕС.
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"Судя по количеству заинтересованных людей, можно говорить, что европейская культура привлекает петербуржцев… Сегодняшнее мероприятие - отличное сочетание культур Европейского Союза и Российской Федерации. Культура, история и архитектура объединяют нас", - сказал Эдерер.
По его словам, изучение иностранных языков и культуры других стран позволяет навести мосты между различными странами и народами, и преодолеть разногласия и возможное недопонимание.
"Изучение иностранных языков - это отличный способ объединения культур различных народов, устранение недопонимания и возможность узнать друг друга. Кроме того, сегодня мы отмечаем международный день мира. И я думаю, что это отлично показывает, что действительно изучение языков других народов, изучение культуры позволяет нам навести мосты между различными странами и народами, и преодолеть разногласия и возможное недопонимание. Таким образом, закладывая отличный фундамент для мира во всем мире", - сказал посол ЕС в России.
"Мы находимся с вами на территории когда-то Генерального штаба, Главного штаба Российской империи. И я тешу себя надеждой, что когда-нибудь все Главные штабы превратятся в музеи. И это было бы хорошо для всех, живущих и в России, и в Европе, и в мире", - отметил заместитель директора Государственного Эрмитажа Александр Прохоренко.
Гости фестиваля "Открой свою Европу в Эрмитаже" также отправили свои послания в будущее в "Капсулу времени".
Фестиваль традиционно проводится в конце сентября и приурочен ко Дню европейских языков (отмечается 26 сентября). В этом году двадцать стран-участниц подготовили для гостей фестиваля более 50 творческих мероприятий. Лейтмотивом фестиваля в 2019 году также станет театральное искусство, так как этот год объявлен в России Годом театра. Для гостей фестиваля представлены более двадцати мастер-классов и викторин, восемнадцать языковых уроков, четырнадцать лекций, семь выставок, пять кинопоказов, музыкальные и танцевальные выступления.
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