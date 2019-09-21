Посол ЕС в России заявил о важности изучения культур различных стран

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Изучение культур других стран позволяет навести мосты между различными странами и народами, а также преодолеть разногласия и возможное недопонимание, сказал журналистам посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

В субботу посол посетил пятый международный фестиваль "Открой свою Европу в Эрмитаже" в Главном штабе, где можно познакомиться с культурой европейских стран. Фестиваль проводится по инициативе Государственного Эрмитажа и представительства Европейского Союза в России в сотрудничестве с генеральными консульствами и культурными институтами стран ЕС.

"Судя по количеству заинтересованных людей, можно говорить, что европейская культура привлекает петербуржцев… Сегодняшнее мероприятие - отличное сочетание культур Европейского Союза и Российской Федерации. Культура, история и архитектура объединяют нас", - сказал Эдерер.

По его словам, изучение иностранных языков и культуры других стран позволяет навести мосты между различными странами и народами, и преодолеть разногласия и возможное недопонимание.

"Изучение иностранных языков - это отличный способ объединения культур различных народов, устранение недопонимания и возможность узнать друг друга. Кроме того, сегодня мы отмечаем международный день мира. И я думаю, что это отлично показывает, что действительно изучение языков других народов, изучение культуры позволяет нам навести мосты между различными странами и народами, и преодолеть разногласия и возможное недопонимание. Таким образом, закладывая отличный фундамент для мира во всем мире", - сказал посол ЕС в России.

"Мы находимся с вами на территории когда-то Генерального штаба, Главного штаба Российской империи. И я тешу себя надеждой, что когда-нибудь все Главные штабы превратятся в музеи. И это было бы хорошо для всех, живущих и в России, и в Европе, и в мире", - отметил заместитель директора Государственного Эрмитажа Александр Прохоренко.

Гости фестиваля "Открой свою Европу в Эрмитаже" также отправили свои послания в будущее в "Капсулу времени".